Kırıkkale'de duruşma çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de avukat katibi Yasin D., katıldığı duruşmada karşı tarafın yakını Memiş Ş.'yi adliye çıkışında tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale Adliyesi önünde bulunan Büyükşehir Parkı'nda meydana geldi. Bir avukatlık bürosunda katip olarak çalışan Yasin B., Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı. Duruşmadan sonra iş yerine dönmek için adliyeden çıktı. Ancak, iddiaya göre Yasin D. ile duruşmada karşı tarafın yakınları olan 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Yasin D., adliyeye girerken polise teslim edip, çıkışta aldığı tabancasını çıkarıp Memiş Ş.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Memiş Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından adliye polisine giderek teslim olan Yasin D. ile kavgaya karışan Bulut D. gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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