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Kırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlem

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()- KIRIKKALE'de, düğünlerde magandalar tarafından rast gele silah sıkılmasına ilişkin, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlarla bir araya gelerek her düğüne bir resmi ve bir sivil polisin yerleştirileceğini...

Kırıkkale'de 'düğün' magandalarına karşı önlem

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()- KIRIKKALE'de, düğünlerde magandalar tarafından rast gele silah sıkılmasına ilişkin, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlarla bir araya gelerek her düğüne bir resmi ve bir sivil polisin yerleştirileceğini ve silah sıkan magandaların anında  yakalanacağını söyledi.
Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Mutluluğun Mutsuzluğa Dönüşmesin' toplantısına Emniyet Müdür yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Emniyet Müdürü Çorumlu, kesinlikle düğünlerde silah atan magandalara izin verilmeyeceğini ve en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekenin yapılacağını belirterek, "Kentimizde 2017-2018 yılının ilk 6 ayında düğün, nişan ve özel günlerde yakalanan 2017 yılında 15 tabanca, 57 adet av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2018 yılının ilk 6 ayında ise 8 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 20 adet kurusu sıkı tabanca ele geçirildi" dedi.
Çorumlu, "Biz istiyoruz düğünler ve diğer özel günlerde neşe ile başlayan törenlerin neşe içinde son bulması ve halkımızın mutluluğunun ve huzurunun bozulmamasıdır. Ne yazık ki magandalarımız boş durmuyor. Buna önlem olarak düğünlere bir resmi, bir de sivil polis yerleştireceğiz. Düğünler ciddi bir asayiş sorunu olmaya başladı. Bunun önüne emniyet teşkilatı olarak geçeceğiz ve bu konuda da ilçelerimizde de önlemleri alacağız. Halkımızı bir kere daha uyararak lütfen düğün ve özel günlerimizde silah atmamalarını istiyoruz" diye konuştu.
Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ağa Pehlivanlı ise, düğün ve özel günlerde silah atılmaması için muhtarlar olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ve emniyet teşkilatına destek olacaklarını söyledi.
Öte yandan, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz ile Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, ev düğünlerini ziyaret ederek, vatandaşlardan silah sıkarak düğünlerin huzurlarını bozmamalarını istedi. 

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