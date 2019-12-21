Kırıkkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Aşağıkarakısık köyünde Salih Ergül (25) tarla sürerken kontrolden çıkan yönetimindeki traktörün devrilmesi sonucu öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Salih Ergül, babasına ait traktör ile tarla sürerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Salih Ergül, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Ergül'ün cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



