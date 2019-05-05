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Kırıkkale'de çocuklar oynarken havan mermisi buldu

KIRIKKALE'de çocuklar ornerken, toprağa gömülü halde havan mermisi buldu. Bölgeye gelen jandarma, güvenlik önlemi alarak mermiyi imha etti. Ahılı Köyü'nde, öğlen saatlerinde sokakta oyun oynamaya çıkan yaşları 10 ile 15 arasında olan...

Kırıkkale'de çocuklar oynarken havan mermisi buldu
KIRIKKALE'de çocuklar ornerken, toprağa gömülü halde havan mermisi buldu. Bölgeye gelen jandarma, güvenlik önlemi alarak mermiyi imha etti.
Ahılı Köyü'nde, öğlen saatlerinde sokakta oyun oynamaya çıkan yaşları 10 ile 15 arasında olan 4 çocuk, toprakla kaplanmış demir parçalarını görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin olay yerine gelerek demir parçasının şeklinden şüphelenmesi üzerine durum jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelen jandarma, toprağa gömülü olan metal parçalarının havan mermisi olduğunu belirledi. Jandarma gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra havan mermisinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Havan mermisine ulaşan Jandarma ekipleri güvenli bir şekilde mermiyi imha etti. Havan mermisinin 1997 yılındaki Makine Kimya Endüstrisi'nde gerçekleşen patlama sonucu bölgeye düştüğü tahmin ediliyor. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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