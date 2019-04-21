Kırıkkale'de, AVM'de çalışan 6 kişi kaynak dumanından zehirlendi

KIRIKKALE'de, bir AVM'deki yürüyen merdivenin tamiri sırasında, kaynak dumanın havalandırmaya sızmasıyla çağrı merkezinde çalışan 6 kişi zehirlendi.Olay, gece saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Arızalı yürüyen merdiveninin tamiri için çağrılan kişiler, argon kaynağıyla kesme işlemine başladı. Çalışma sırasında kaynaktan çıkan duman, AVM'nin havalandırmasına sızdı. Binanın çağrı merkezinde çalışan 6 kişi, paydos etmeye hazırlandığı sırada kaynak dumanına maruz kaldı. AVM çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, AVM çalışanlarını tahliye ettikten sonra binanın girişini emniyet şeridiyle kapattı. Bir süre sonra olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, özel kıyafetlerle AVM içerisinde gaz ölçümü yaptı.

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