Kırıkkale'de arazi kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (1)
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:13
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşıh köyündeki yaylada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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