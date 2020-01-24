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Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı
GÜVENLİK 24.01.2020, 16:17
KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp, savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin caddesinde meydana geldi. T.K. (20) yönetimindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil, İ.D.'nin kullandığı 71 AAP 377 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, T.K.'nın kullandığı otomobilin hızla ilerleyip, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin caddesinde meydana geldi. T.K. (20) yönetimindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil, İ.D.'nin kullandığı 71 AAP 377 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 4 otomobile daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, T.K.'nın kullandığı otomobilin hızla ilerleyip, karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışıp savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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