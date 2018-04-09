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Kırıkkale'de 3 kaza: 1 ölü, 13 yaralı

KIRIKKALE’de meydana gelen biri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Ömer Doygun’un kullandığı 06 AT 5367 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik Kavşağı'nda yaya olarak yoldan karşıya geçmeye...

Kırıkkale'de 3 kaza: 1 ölü, 13 yaralı
KIRIKKALE’de meydana gelen biri zincirleme 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Ömer Doygun’un kullandığı 06 AT 5367 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik Kavşağı'nda yaya olarak yoldan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Özgan’a (26) çarpı. Kazada ağır yaralanan Özgan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kaza Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
Mert Seyit’in kullandığı 06 SA 920 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Yeni Sanayi Kavşağı’nda Yeter Açıkgöz idaresindeki 06 AKH 662 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlardaki yolculardan Ercan Çakır ve Ekrem Tok yaralandı.
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise Ali Şenses’in kullandığı 71 EE 581 plakalı otomobil ile Nisan Bodur’un kullandığı 06 ZAS 76 plakalı otomobil ve Cemal Aydın’ın kullandığı 60 HG 578 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Nisan Bodur ile araçlarda bulunan Asliye, Aybüke ve Erdal Bodur ile Rüzgar ve Ege Aydın, Elif Özgan, Cumali Türk ve Yaşar Şenses yaralandı.
Kazalardaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazalar nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan Kırıkkale-Ankara karayolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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