Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U.'yu yakaladı. H.U.'nun evinde arama yapan ekipler, 5 adet 9 milimetre çapında tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.U., gözaltına alındı.



