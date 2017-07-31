Kırgızistan'da ölen dağcı Hakan Coşkun toprağa verildi

Ömer KOÇ/ ELBİSTAN(Kahramanmaraş), () - KIRGIZİSTAN'da tırmandığı Khan Tengri Dağı'ndan inerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden dağcı 41 yaşındaki Hakan Coşkun, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde toprağa verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2'nci Kademe Antrenörü ve Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı Hakan Coşkun, geçen Çarşamba günü 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri Dağı'na tırmandı. Zirveye çıkan Coşkun, inişte 6 bin 600 metreye geldiğinde rahatsızlandı. Yardım istenmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın Coşkun, yaşamını yitirdi. Aynı zamanda eczacı olan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Hakan Coşkun'un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Elbistan'a getirildi.

Evli ve 1 çocuk babası Hakan Coşkun'un cenazesi, Elbistan Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, dağcılar, eczacılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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