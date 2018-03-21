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Kırgız kadının cenazesinin alınması için ailesi bekleniyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boğazı sıkılarak, öldürüldükten sonra üzerinden otomobille geçilen Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin (26) ön otopsisi tamamlandı. Türkiye'de yakını bulunmayan...

Kırgız kadının cenazesinin alınması için ailesi bekleniyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boğazı sıkılarak, öldürüldükten sonra üzerinden otomobille geçilen Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'nin (26) ön otopsisi tamamlandı. Türkiye'de yakını bulunmayan genç kadının cenazenin ailesine teslim edilebilmesi için Kırgızistan Büyükelçiliği'ne bilgi verildi. Elçilik yetkililerinin, Kyzy'nin ailesine ulaşıp, cenazenin ülkesine gönderilmesi için işlemleri başlattığı öğrenildi.
Pamukkale'deki gazinoda garson olarak çalışan Kırgız Yryskul Zheenbek Kyzy, 19 Mart günü, Kocaarık mevkisindeki tarla yolunda, belden aşağısı çıplak, ölü bulundu. Jandarmanın incelemesinde Kyzy'nin, boğazı sıkılarak öldürüldüğü, bacaklarının üzerinden de otomobille geçildiği tespit edilip, soruşturma başlatıldı. Bölgedeki gazinoları araştıran, 30 ayrı güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kırgız kadını öldürenin, Karşıyaka Mahallesi'nde kasaplık yapan Barış Ünal (30) olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği Ünal'ı dün evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Ünal, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olayın ardından cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırılan Yryskul Zheenbek Kyzy'nin ön otopsisi tamamlandı. Jandarma, Kırgız kadının Türkiye'de yakını olmaması nedeniyle ailesi tarafından cenazesinin alınması için Kırgızistan Büyükelçiliği'ne bilgi verdi. Elçilik yetkililerinin, Kyzy'nin ailesine ulaşıp, cenazenin ülkesine gönderilmesi için işlemleri başlattığı öğrenildi.

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