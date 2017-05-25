Kiraz toplarken ağaçtan düşerek öldü

Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), () – BURSA’nın İznik İlçesinde kiraz toplarken ağaçtan düşerek yaralanan 47 yaşındaki Hamza Saraç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Tacir Mahallesi'nde kendine ait meyve bahçesinde kiraz toplayan Hamza Saraç, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Durumu ağır olan evli ve 2 çocuk babası Saraç ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ardından ambulans helikopterle Bursa Devlet Hastanesine sevk edilen Saraç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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