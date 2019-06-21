Kiraz toplamaya giden kadın, bahçede ölü bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için evden çıkan İfaket Taş (72), ölü bulundu.

Olay, Konurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden kiraz toplamak için evden çıkan İfaket Taş'tan 4 saat boyunca haber alamayan yakınları bahçeye gitti. İfaket Taş'ın hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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