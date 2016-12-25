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Kiraz'da 2 kilo esrar ele geçirildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesinde polisten kaçanların içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpması sonucu durdu. Otomobilde yapılan aramada 2 kilo esrar ele geçirildi. Otomobili terkederek kaçan şüpheli...

Kiraz'da 2 kilo esrar ele geçirildi

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesinde polisten kaçanların içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpması sonucu durdu. Otomobilde yapılan aramada 2 kilo esrar ele geçirildi. Otomobili terkederek kaçan şüpheli aranıyor.
Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucu ilçeye uluşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine kırsal Haliller Mahallesi girişinde saat 01.00 sıralarında önlem alan polis, M.G.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Polisin, "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü otomobil, Tekbıçaklar Mahallesi, Dere Sokak'ta başka bir otomobile çarptı. M.G., bunun üzerine otomobili terkedip, karanlıktan da faydalanarak yakında sarp ağaçlık alana kaçarak izini kaybettirdi. Polisin otomobilde yaptığı aramada 2 kilo esrar ele geçirildi. Polis, M.G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildindi.

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