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'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda PKK sığınağı bulundu
BİTLİS ve Siirt illerini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli...
GÜVENLİK 18.12.2019, 13:27
BİTLİS ve Siirt illerini kapsayan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekât ile polis özel harekât ve güvenlik korucularının yer aldığı 3 bin 480 personelin görev aldığı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler indirilen operasyon kapsamında bugün Bitlis kırsalında gerçekleştiriken arazi arama tarama çalışmasında sığınak bulundu. PKK'lılarca kullanılan sığınakta basma düzenekli 2 anahtar mekanizması, çok sayıda pil , 40 kilogram un, 35 litre sıvıyağ, 2 kilogram şeker, 1 akıllı cep telefonu, 2 hafıza kartı ve 1 sim kart ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekât ile polis özel harekât ve güvenlik korucularının yer aldığı 3 bin 480 personelin görev aldığı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu sürüyor. Terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler indirilen operasyon kapsamında bugün Bitlis kırsalında gerçekleştiriken arazi arama tarama çalışmasında sığınak bulundu. PKK'lılarca kullanılan sığınakta basma düzenekli 2 anahtar mekanizması, çok sayıda pil , 40 kilogram un, 35 litre sıvıyağ, 2 kilogram şeker, 1 akıllı cep telefonu, 2 hafıza kartı ve 1 sim kart ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.
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