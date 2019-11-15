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'Kıran-5' operasyonunda sığınaklar bulundu, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:55
DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi. Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.
Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi. Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı. Bağlan Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.
Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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