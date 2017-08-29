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Kiralık otomobille ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - İSTANBUL'dan kiraladığı otomobille geldiği Tekirdağ'da girdiği apartmanlardan ayakkabı hırsızlığı yapan E.O., güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerden tespit edilerek yakalandı. E.O.'nun farklı mahallelerden...

Kiralık otomobille ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - İSTANBUL'dan kiraladığı otomobille geldiği Tekirdağ'da girdiği apartmanlardan ayakkabı hırsızlığı yapan E.O., güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerden tespit edilerek yakalandı. E.O.'nun farklı mahallelerden 50 çift ayakkabı çaldığı belirlendi.
Tekirdağ'ın Hürriyet, Altınova ve Değirmenaltı mahallelerinde son günlerde apartmanlardan ayakkabı hırsızlığının artması üzerine polis harekete geçti. Hırsızlığın yapıldığı bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızın kimliği ile kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde E.O.'nun girdiği apartmanda çaldığı spor ayakkabıları poşete koyarak çıktığı görüldü. Hırsızı yakalamak için çalışmaları devam ederken, E.O.'nun Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmana daha hırsızlık için girdiği bilgisi polise ulaştı. Söz konusu adrese giden ekipleri fark eden şüpheli E.O., 34 LE 5627 plakalı kiralık otomobille kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli çaldığı ayakkabılarla birlikte Marmara Ereğlisi İlçesi'nde yakalandı.  E.O.'nun yapılan araştırmasında daha önceden da hırsızlıktan kaydı bulunduğu ve resmi evrakta sahtecilik suçundan arandığı belirlendi. 
Emniyet'teki soruşturma ardından adliyeye sevk edilen E.O., tutuklandı. Polis, çalınan 50 çift ayakkabıyı sahiplerine teslim etti.

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