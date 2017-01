Kiralık otomobil cinayetinde 4 sanığa 25' şer yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, kiraladığı otomobilini geri vermediği iddiasıyla, 26 yaşındaki Gökhan Şen'i bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada bugün karar verildi. Mahkeme önce ömür boyu hapse çarptırdığı 4 sanığı, 25'er yıl ağır hapse mahkum etti.

Bursa'da araç kiralama işi yapan Volkan Beysülen, geçen yıl 4 Ocak günü 3 arkadaşı ile gezerken, üç ay önce Gökhan Şen'e kiraya verdiği ve geri getirilmeyen otomobilini gördü. Volkan Beysülen, otomobili kullanan Şinasi Kurt'a aracın kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kurt, aracı Gökhan Şen'den ödünç aldığını belirtip onunla konuşması gerektiğini söyleyince, taraflar Demirkapı Mahallesi'nde oturan Gökhan Şen'in yanına gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönünce sırtından, göğsünden ve başından bıçaklanan Gökhan Şen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası kaçan ve polis tarafından yakalanan Volkan Beysülen, 25 yaşındaki Ömer Gürlemez, 23 yaşındaki Yasin Ağacan ve 19 yaşındaki Hasan Can Arslan tutuklandı.

Haklarında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' ve 'öldürmeye yardım etmek' suçlarından dava açılan dört sanıktan Yasin Ağacan ile Hasan Can Arslan daha önceki duruşmalarda tahliye edildi.

Davanın bugün yapılan duruşmasında savunma yapan sanıklardan Volkan Beysülen ile Ömer Gürlemez araç kiralama yüzünden karşılaştıkları Gökhan Şen'e kendilerine küfür ettiği için bıçakla saldırdıklarını söylerken, Yasin Ağacan ile Hasan Can Arslan ise yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip kavgaya ayırmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti Volkan Beysülen, Ömer Gürlemez, Yasin Ağacan ile Hasan Can Arslan'ı cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ardından iyi hal indirimi yaparak cezalarını 25'er yıl hapse indirdi. Mahkeme daha önce tahliye ettiği Yasin Ağacan ile Hasan Can Arslan'ı tutukladı.

Duruşma sonrası adliye koridorunda öldürülen Gökhan Şen ile sanık yakınları arasında çıkan tartışma polisin müdahalesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

