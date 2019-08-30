Kiraladıkları evde sahte paralarla yakalandılar

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, taksi şoförüne 100 TL'lik sahte banknot veren 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kiraladıkları evde yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.Ayvalık'tan Lale Adası'ndaki eve gitmek için taksiye binen T.Y. ve S.Ç. inerken şoföre 100 TL verdi. İkili indikten sonra parayı kontrol eden taksi şoförü, sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, ikilinin Lale Adası'nda kaldıkları evi yeni kiraladıklarını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 100 TL'lik 76 sahte banknot, 50 TL'lik 8 sahte banknot ve 20 TL'lik 5 sahte banknot ele geçirildi. T.Y. ve S.Ç. gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.