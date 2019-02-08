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Kiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandı

BARTIN'da, kiraladığı otomobilleri sosyal medyadan satışa çıkarıp, kaparo alarak 6 ilde yaklaşık 70 kişiyi 150 bin TL dolandıran O.I. (29), tutuklandı. Bartın'da yaşayan O.I., iddiaya göre başka illerden kiraladığı otomobilleri, sosyal...

Kiraladığı otomobilleri satışa çıkardı, 70 kişiyi 150 bin TL dolandırdı, tutuklandı
BARTIN'da, kiraladığı otomobilleri sosyal medyadan satışa çıkarıp, kaparo alarak 6 ilde yaklaşık 70 kişiyi 150 bin TL dolandıran O.I. (29), tutuklandı.
Bartın'da yaşayan O.I., iddiaya göre başka illerden kiraladığı otomobilleri, sosyal medyadaki gruplardan ve ilan sitelerinden kendi aracıymış gibi ilan vererek satışa çıkardı. O.I., düşük fiyatlar isteyerek satışa çıkardığı otomobiller için kaparo alıp kendi hesaplarına yatırılmasını sağladı. Parayı alan O.I., ardından paylaştığı fotoğrafları, iletişim ve hesap numaralarını değiştirdi.
Mersin, Niğde, Mardin, Kocaeli, Aksaray ve Şanlıurfa'da bulanan yaklaşık 70 kişiyi, 150 bin TL dolandırdığı tespit edilen O.I. şikayet üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.I.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar, flash bellek, banka dokümanları ve banka kartları ele geçirildi. Birçok kez dolandırıcılık yapıp yakalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı tespit edilen O.I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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