Kiraladığı otomobille uyuşturucu satışı yapan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da otomobil kiralayıp uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen Bülent Ö. uyuşturucu ve tabanca ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ö.'nün (40) otomobil kiralayıp uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alarak, şüphelinin bulunduğu otomobili İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet 7.65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi, 14.34 gram kokain ve 2 paket halinde 5.19 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüphelinin Selahiye Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 337.5 gram skunk, 10.33 gram kokain, 0.89 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet 9 milimetre çaplı ve 25 adet 7,65 milimetre çaplı olmak üzere toplam 29 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Bülent Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüpheli 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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