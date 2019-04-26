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Kiraladığı araçları parçalayarak satmış

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de oto kiralama işi yapan bir kişi, kiraya vermek için kiraladığı araçları parçalara ayırıp, sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mersin ve Adana’da 28 vatandaş, kiraya verdikleri araçlarına ulaşamadıkları...

Kiraladığı araçları parçalayarak satmış

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de oto kiralama işi yapan bir kişi, kiraya vermek için kiraladığı araçları parçalara ayırıp, sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Mersin ve Adana’da 28 vatandaş, kiraya verdikleri araçlarına ulaşamadıkları gerekçesi ile polise ve savcılığa başvurdu. Şikayetler üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda oto kiralama işi yapan M.İ.'nin, Mersin ve Adana’dan kiraya vermek üzere kiraladığı araçları, sahte plaka takarak ya da parçalara ayırarak sattığı ortaya çıktı. Polis, operasyon düzenleyerek, M.İ. ile eşi R.İ.'yi gözaltına aldı. Çiftin sorgularında aynı yöntemle 34 vatandaşın aracını aldıkları belirlendi.  Adliyeye sevk edilen M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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