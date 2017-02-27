Kiracısını öldüren sanığı 15 yıl hapis cezası

ADANA'da kiracısı 38 yaşındaki Akif Tosun'u tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 71 yaşındaki Orhan Ertok, iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Minibüs şoförü 6 çocuk babası Akif Tosun, bir süre önce merkez Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki emekli Orhan Ertok'un 3 katlı evinin 2'nci katını kiraladı. İddiaya göre Tosun, ilk başlarda kirayı geç öderken, bir süre sonra ise hiç ödememeye başladı. Bu nedenle Tosun ile Ertok arasında sürekli tartışmalar yaşandı. 12 Şubat 2016'da gece alkol alıp eve gelen Akif Tosun, ev sahibinin otomobilini tekmeleyip camını kırarak bağırmaya başladı. Çıkan tartışmada Orhan Ertok, tabancasını çıkararak kiracısına 10 el ateş ederek öldürdü.RASTGELE ATEŞ ETTİMTutuklanan Orhan Ertok hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kiracısının arabasının camını kırıp küfür ettiğini anlatan Ertok, "Elindeki taşla kafama vurmaya çalıştı. Sürekli küfür ediyordu sürekli. Silahımı çekip rastgele ateş ettim" diye savunma yaptı.Mahkeme heyeti, Orhan Ertok'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ertok'un cinayeti tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi ile cezayı 15 yıla düşürdü. Ayrıca Ertok'a ruhsatsız silah ve tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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