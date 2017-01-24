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Kiracısını öldüren ev sahibine ağırlaştırılmış müebbet

ADANA'da içme suyu vanasını kapatan kiracısı 39 yaşındaki Mehmet Sadi Can'ı tabancayla öldüren ev sahibi 64 yaşındaki Bekir Os hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı...

Kiracısını öldüren ev sahibine ağırlaştırılmış müebbet
ADANA'da içme suyu vanasını kapatan kiracısı 39 yaşındaki Mehmet Sadi Can'ı tabancayla öldüren ev sahibi 64 yaşındaki Bekir Os hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde müstakil evin 2'nci katında oturan Bekir Os ile 1'inci katta oturan kiracısı Mehmet Sadi Can ortak su saati kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. 12 Aralık'ta Mehmet Sadi Can açık bırakılan suyu kapatmak için vanaya gittiği sırada Bekir Os'un silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 3 mermiyle ağır yaralanan Can, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata girmeden önce polis ekiplerine kendisini vuran kişinin ev sahibi Os olduğunu söyleyen Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Os da polise teslim oldu.
'EVİME ZEHİR ATIYORLARDI'
Nöbetçi mahkemece tutuklanan Os, 2 yıldır Mehmet Sadi Can'ın üzerine zehir attığını öne sürerek, "Bu nedenle Mehmet'le aramızda tartışma olmuştu. Elinde bir cihaz var. Ben eve gittiğim sırada bu cihazla üzerine zehir atıyor. Gece uykudan uyandım su içerken su kesildi. Aşağı baktığımda Mehmet'in vanayı kapattığını gördüm. Tedbir için yanıma silahımı alıp aşağı indim. Merdivenden indiğim sırada Mehmet elini beline atıp silahını çıkarttığı sırada bende ona ateş ettim. Kendimi savunmak için ateş ettim" dedi.
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Olay yerinde ikinci bir silahın bulunmadığına dikkat çeken savcı, Bekir Os hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.


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