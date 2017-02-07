'Kira borcum var' diyerek hastanenin çatısında intihara kalkıştı

KONYA'da evinin kirasını ödeyemediğini öne sürülen 27 yaşındaki Mümin K., özel bir hastanenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisten hesabına para yatırılmasını isteyen Mümin K., polisten 2 bin 250 lirayı kendisine verdiği sırada etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İddiaya göre oturduğu evin kirasını ödeyemediğini öne süren Mümin K., hastane çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Sevk edilen polisler Mümin K.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri şişme yatak açtı, sağlık görevlileri de hazır bekletildi. İki kez dua eden ve duanın ardından kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen Mümin K., kendisini ikna etmek isteyen polisten, hesabına para yatırılmasını istedi. Bu sırada çevrede toplananlar da olanları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. Yakında bulunan bir İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler de okulun camlarından intihar girişimini izledi.

Mümin K., yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Ancak, ikna olmayınca polis, çareyi hastanenin muhasebe bölümünden para almakta buldu. Muhasebe bölümünden emanet olarak 2 bin 250 lira alan polis, parayı Mümin K.'ye verdi. Mümin K., parayı aldığı sırada etkisiz hale getirildi. Para tekrar hastanenin muhasebe bölümüne teslim edilirken Mümin K. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mümin K.'nin daha önce farklı illerde aynı gerekçeleri öne sürerek intihara kalkıştığı belirtildi.



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