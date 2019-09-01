Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Yunus Yıldız (47), sokaktaki kına gecesinde ateşlenen silahtan çıkan kurşunla karnından vuruldu. Yıldız, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göller köyünün muhtarı C.K. (36), silahı ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.Olay, dün akşam, Eflani'ye bağlı Çelebiler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta Tevfik Kalaycı için düzenlenen kına gecesine katılan Yunus Yıldız'ın karnına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerce hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan, evli ve 2 çocuk babası Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Göller köyünün muhtarı C.K.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonucu kurusıkıdan çıkan çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Polis ve savcıya olayı anlatan Emirhan A., "Kalabalıktı. 'Ah' deyip, iki büklüm biraz yürüdükten sonra yere düştü. Herkes 'Araba' diye bağırdı. Hastaneye yetiştirdik" dedi.Öte yandan Yunus Yıldız ile damadının sosyal medya hesaplarından paylaştığı, kına gecesine ait görüntülerde, davul zurna ve silah sesleri duyuluyor.