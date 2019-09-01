Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)

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MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından...
GÜVENLİK 01.09.2019, 15:24
MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.
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