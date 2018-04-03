Kına dönüşü 3 kişinin öldürülmesi olayında 7 sanık hakim karşısında

ZONGULDAK'ta kına gecesinden dönen otomobile pompalı tüfekle yapılan, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 3'ü tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Olay, 18 Ağustos 2017'de Kumtarla köyünde meydana geldi. Kına gecesinden dönen Şeref Akyüz (39) yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Şeref Akyüz, oğlu Uğur (14) ve kuzeni Soner Akyüz (34) öldü. Komşularının oğlu Tolga Köse (19) ise ağır yaralandı. Saldırının ardından Erdem A. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Erdem A.'nın dayısı Murat A. ve ağabeyi Şaban A. tutuklandı. Murat A.'nın da otomobile doğru ateş ettiği, olayın ardından 'benim çocuklarım var, suçu sen üzerine al diyerek' tüm suçu yeğeninin üzerine almasını sağladığı öne sürüldü.

Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı soruşturmanın ardından tutuklu sanıklar Erdem A., Murat A. ve ağabeyi Şaban A. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan 60’ar yıl hapis cezası istemiyle, ayrıca 'Mala zarar verme', 'korku veya panik yaratabilecek silahla ateş etme' suçlarından dava açıldı. Erdem A.'nın annesi G.A. ve T.P. İ.P. ve T.K. hakkında ise azmettirme ve suça yardım etmekten dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Erdem A., olay günü ölen Şeref Akyüz'ün kınada önüne sigara izmariti attığını ve bir şeyler mırıldandığını söyledi. Ardından eve gittiğini söyleyen Erdem A., "Bir süre sonra dayım Murat A. eve geldi. Dayımın yüzünde kan vardı. Şeref Akyüz'ün kendisine saldırdığını söyledi. Biz bu olay için jandarmayı aradık. Bir süre sonra evimizin camları kırıldı. Tüfekle dışarı çıktım. Şeref elindeki silahla bana ateş etmek istedi, ancak silah patlamadı. Sonra bıçakla bana saldırdı. Benim üzerime gelince bir el ateş ettim. Daha sonra bir iki elde arabaya ateş ettim. Soner'e ve Tolga'ya ateş etmedim. Ben Şeref'e ateş ederken arkadan bir el silah sesi duydum. Bu sırada tüfek dayımın elindeydi. Dayım 3 tane çocuğu olduğunu ve ikisinin ceza almasına gerek olmadığını, suçu üstlenmemi istedi. Ben dayımın o durumuna üzüldüğüm için suçu üstlendim. Jandarma geldiğinde hem kendi kullandığım tüfeği, hem de dayımın kullandığı tüfeği 'ben kullandım' diyerek teslim ettim" dedi.

Murat A. ise kınada çıkan kavga sonrası Erdem A.'nın evine doğru gittiklerini, ancak eve girmediklerini söyledi. Erdem ve ailesinin kınadaki olayı öğrenerek dışarı çıktıklarını ifade eden Murat A., "Ben olayı anlatırken Erdem de kendi başına gelen olayı anlattı ve gelirlerse kimsenin karışmamasını istedi. Hatta tüfekleri de kendisi doldurdu. Şeref Akyüz arabasıyla geldi. Erdem ona doğru koştu. Şeref'te tabanca vardı. Tabancayı kullanmasına fırsat vermeden Erdem ateş etti. Sonra otomobile ateş etti. Ben Erdem'in elindeki tüfeği aldım ve havaya ateş ettim. Kesinlikle arabanın içerisine ateş etmedim. Diğer tüfek Şaban'ın elindeydi, ancak ateş edip etmediğini görmedim" diye konuştu.

Erdem A. ile benzer ifade veren Şaban A. da dayısının suçu üzerlerine alması için kendilerini zorladığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların ve müştekilerin ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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