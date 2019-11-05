Kimya fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hafif yaralandı.

Yangın sabah saatlerinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM OSB) bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. Ham madde malzeme yükleme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahalede bulunurken, itfaiyeden de yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında hafif yaralanan 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.