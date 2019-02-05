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'Kimse beni dinlemiyor' diyerek, intihara teşebbüs etti

Serkan BARIŞ/ÇORUM, () - ÇORUM’da "Kimse beni dinlemiyor" diyerek, inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında intihara teşebbüs eden Anıl T. (20), polis ekiplerinin yarım saat süren ikna çabaları sonucu indi. Olay, dün gece yarısı...

'Kimse beni dinlemiyor' diyerek, intihara teşebbüs etti

Serkan BARIŞ/ÇORUM, () - ÇORUM’da "Kimse beni dinlemiyor" diyerek, inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında intihara teşebbüs eden Anıl T. (20), polis ekiplerinin yarım saat süren ikna çabaları sonucu indi.
Olay, dün gece yarısı Bahabey Caddesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. İnşaatın 5’inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Anıl T.’yi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Kimse beni dinlemiyor. Bunalımda olduğum için intihar edeceğim" diyen Anıl T.'yi polisler, yarım saat süren ikna çabaları sonunda kattan indirdi. Anıl T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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