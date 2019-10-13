banner314

banner325

Son Dakika

Kimlik kontrolü yapan polise yumruklu saldırı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin saldırısına uğradı. Polis, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, kaçan saldırgan ve yanındaki kişi de kısa...

GÜVENLİK 13.10.2019, 15:06
Kimlik kontrolü yapan polise yumruklu saldırı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istediği kişinin saldırısına uğradı. Polis, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, kaçan saldırgan ve yanındaki kişi de kısa sürede yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında, ilçe sakinlerinin kimliklerini kontrol etti. Bu sırada kimliği sorulan 2 kişi, polise karşı geldi. İkiliden biri, polis memuruna yumruk attı. Polisin yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kanadı. Yumruk atan kişi ile yanındaki de olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu 2 kişi, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Polis memuru, burnuna tampon yapılarak, tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:42
Güneş 07:07
Öğle 12:55
İkindi 16:01
Akşam 18:34
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2