Kimlik kartını unutan müşterisinin arkasından giderken kaza yapıp öldü

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesindeki bir konaklama tesisinde müşterisinin unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için peşinden giden Selami Avcı (24), otomobilinin takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Kızılcahamam'ın Akyarma mevkiinde bulunan konaklama tesisinde çalışan ve işletme sahibinin de yeğeni olan Selami Acı, dün bir müşterinin kimlik kartını unuttuğunu fark etti. Avcı, tesisten 5 dakika önce ayrılan müşterisine unuttuğu kimlik kartını yetiştirmek için 06 BU 7938 plakalı otomobili ile hareket etti. Selami Avcı yönetimindeki otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Araçtan yola savrulan Avcı ağır yaralandı.

2 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Avcı'nın kalbi burada 2 kez durmasına rağmen doktorların çabalarıyla tekrar çalıştırıldı. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Avcı’nın kalbi yolda üçüncü kez durdu. Güzergâhta bulunan Kahramankazan Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek müdahale edilmeye çalışan Selami Avcı, kurtarılamadı. Avcı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün memleketi Malatya'ya gönderildi.



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