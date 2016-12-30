Kimlik bilgileri kullanılarak 16 bin lira dolandırıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ'da Valilik bünyesinde sivil savunma uzmanı olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Korkmaz, kimlik bilgilerini çalan kişilerin bankadaki hesaplarından 16 bin lirayı çektiğini söyledi. Şikayeti üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığını anlatan Korkmaz, "İcralık durumdayım, mağdurum" dedi.

Yaklaşık 8 ay önce Gaziantep'ten, Tekirdağ'a tayin olan sivil savunma uzmanı Mehmet Korkmaz, kimlik bilgilerini çalan kişilerin adına 4 ay önce hesaplar açarak internet bankacılığı aracılığıyla 16 bin lira parasını aldığını söyledi. Korkmaz, çok sayıda telefon hattını alındığını bankaları uyarmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. Kimlik bilgilerini çaldırdıktan sonra başına gelmeyen kalmadığını anlatan Korkmaz, "Kimlik bilgilerimle bankalarda hesaplar açıldı, adıma telefon hatları alındı. Cumhuriyet Savcılığı’na, bankalara, GSM operatörlerine zamanında bilgi verdim. 'Kimlik bilgilerim üçüncü şahısların elinde' dedim. Buna rağmen hiçbir tedbir alınmadı, bankalarda para çekilmeye devam edildi. Benim hesabımdan cep bankası üzerinden başka hesaplara para aktarıldı. E-devlet sistemime girilmiş ve iletişim bilgilerim değiştirilmiştir" dedi.

Bankalardaki hesap hareketlerinden sonra kimliği belirsiz kişilerin harcamalarından icralık duruma düştüğünü belirten Mehmet Korkmaz, "Şu anda bana 'Bu parayı ödemezsen seni kara listeye alacağız' deniliyor. Beni icraya verdiler. Hiçbir alakam olmadığı halde bu kişiler tarafından mağdur ediliyorum. Daha önce Gaziantep’te benim adıma kredi talebinde bulunup çekerken yakalanan bir kişi var. Mahkemeye çıkarıldı akabinde bu kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı kişi mi ya da onunla irtibatlı olan başka biri mi bilmiyorum. Şu ada en az 16 bin lira borcum olduğunu söylüyorlar ve icralık durumdayım. Ancak şu anda mağdurum, şu anda bu işlemler yapılmaya devam ediyor. Elimden gelen herhangi bir şey yok" diye konuştu.

Mehmet Korkmaz, BİMER üzerine başvurusu üzerine 15 gün önce ifadesinin alındığını ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

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