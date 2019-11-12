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Kilis’te uyuşturucuya 2 gözaltı
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti...
GÜVENLİK 12.11.2019, 13:07
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler İnönü Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler evdeki S.K. ve A.K.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler İnönü Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler evdeki S.K. ve A.K.'yi gözaltına aldı.
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