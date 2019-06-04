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Kilis’te silahlı kavga: 1 ölü

KİLİS'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aydın Arpaç(45) vurularak, hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Arpaç ve R.A. arasında alacak meselesinden dolayı tartışma...

Kilis’te silahlı kavga: 1 ölü
KİLİS'te, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Aydın Arpaç(45) vurularak, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Arpaç ve R.A. arasında alacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. İkilinin yanında bulunan arkadaşları da tartışmaya katıldı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada henüz kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan mermi, Aydın Arpaç'a isabet etti. Arpaç, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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