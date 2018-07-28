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Kilis’te özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı

KİLİS Valiliği, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin Türkiye tarafındaki sınıra yakın yerlerde, özel güvenlik bölgesi uygulaması süresinin 10 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Kilis Valiliği'nden yapılan...

Kilis’te özel güvenlik bölgelerinin süresi 15 gün uzatıldı
KİLİS Valiliği, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin Türkiye tarafındaki sınıra yakın yerlerde, özel güvenlik bölgesi uygulaması süresinin 10 Ağustos tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, sınırdaki güvenlik durumunu desteklemek amacıyla uygulamanın uzatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Höyük-Kemal Yanık Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Çerçili Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hd. Krk.ları Bölgesi, Şerif Kaya Hd. Krk.ları Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hd. Krk.ları Bölgesi, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Bölgesi, Afrin-Şimşek Hd. Krk.ları Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hd. Krk.ları Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hd. Krk.ları Bölgesi, Öncü-İnanlı Hd. Krk.ları Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hd. Krk.ları, Çobenbey-Alsancak Şht. Yusuf Beylem Hd. Krk. Bölgesi ve Şht. Yalçın Nane-Ermiş Hd. Krk. Bölgesi  27 Temmuz 2018 Cuma  günü saat 17.00’den başlayıp 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

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