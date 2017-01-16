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Kilis’te, 8 bin 750 kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - KİLİS'te, polis ekipleri tarafından üç araçta yapılan aramada 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin yol kontrolü...

Kilis’te, 8 bin 750 kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - KİLİS'te, polis ekipleri tarafından üç araçta yapılan aramada 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin yol kontrolü sırasında durdurulan plakası açıklanmayan 3 ayrı araçta, 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis, el koyduğu sigaraların bulunduğu araçların sürücüleri H.D.K., S.D. ve A.N.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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