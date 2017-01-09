Kilis’te, 5 bin kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 bin kaçak sigara ele geçirildi. Polis, el koyduğu sigaraların sahibi olan A.D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



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