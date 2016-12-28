Kilis’te 11 bin 500 kaçak sigara ele geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün terk ettiği otomobilde 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep yolu üzerinde durumundan şüphelendiği içerisinde 2 kişi bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobil, bir süre sonra kent merkezinde terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan aramada 11 bin 500 paket sigara bulan polis, kısa süre sonra otomobili terk ederek kaçan şüpheliler H.İ. ve M.Ö.K.'yi kimliğini saptayarak gözaltına aldı. Sorgulanmasına başlanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.