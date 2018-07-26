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Kilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesindeki tarihi kilise ve çevresinde define amaçlı kaçak kazı yapan 5 kişi, yemek molası verdiği sırada, jandarma tarafından yakalandı. İlçenin Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutoğlu mevkiindeki Pedromita Kilisesi...

Kilisede kaçak define operasyonu: 5 gözaltı
TRABZON'un Vakfıkebir ilçesindeki tarihi kilise ve çevresinde define amaçlı kaçak kazı yapan 5 kişi, yemek molası verdiği sırada, jandarma tarafından yakalandı.
İlçenin Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutoğlu mevkiindeki Pedromita Kilisesi ile çevresinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı yönündeki istihbarat üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan A.K. (38), O.K. (26), H.M. (37), O.K. (20) ve E.K.'yi (22) yemek molası verdikleri sırada yakaladı. Operasyonda, şüphelilerin kullandıkları aletler de ele geçirildi. Ekiplerce bölgede yapılan incelemelerde, kilise çevresindeki kayalık alanın kazı sonucu zarar gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin sarp kayalıktan sarkıttıkları ip merdivenle bölgeye indikleri saptandı.
Ekiplerce, kazı yapılan alanda bulunan detektör, batarya, kazma, balyoz ve çekice el konulurken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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