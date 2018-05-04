Kilis'teki kazalar, MOBESE kameralarında

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, dikkatsizlik ve kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan MOBESE kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.



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