Kilis'te zincirleme kaza: 9 yaralı

KİLİS'te, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kilis-İslahiye karayolunun Palateli kavşağında meydana geldi. Doğan Arslan yönetimindeki 27 ATF 11 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Ali Tekin'in kullandığı parke taşı yüklü 79 DE 442 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kontrolden çıkan traktör, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 6968 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada traktör sürücüsü Ali Tekin, hatif ticari aracın sürücüsü Doğan Arslan ile bu araçta bulunan Medine Gezer, Ramazan Gezer, Muhammed Mustafa Gezer, Merve Gezer, Emine Gezer, Yağmur Nisa Gezer ve Ahmet Atmaca yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu Kilis-İslahiye karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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