Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı

KİLİS'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlara Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki barakada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şıh Mansur mevkisindeki barakaya operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ş.K. ve A.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü.