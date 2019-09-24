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Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
KİLİS'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlara Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki barakada uyuşturucu ticareti...
GÜVENLİK 24.09.2019, 13:36
KİLİS'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlara Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki barakada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şıh Mansur mevkisindeki barakaya operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ş.K. ve A.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü.
Narkotik Suçlara Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki barakada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şıh Mansur mevkisindeki barakaya operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ş.K. ve A.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü.
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