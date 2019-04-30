Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS'in Polateli ilçesinde, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Pekmezci (49) öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kızılgöl köyünde meydana geldi. Tarlaya giden...

Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
KİLİS'in Polateli ilçesinde, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Pekmezci (49) öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kızılgöl köyünde meydana geldi. Tarlaya giden İsmail Pekmezci yönetimindeki 27 E 7604 plakalı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü İsmail Pekmezci ile yanında bulunan Musa Yılmaz ağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan traktör sürücüsü İsmail Pekmezci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pekmezci'nin cenazesi otopsi için morga konuldu. Kazada ağır yaralanan Musa Yılmaz'ın tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328