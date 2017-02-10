Kilis'te, trafo patlaması korkuttu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, elektrik trafosunda meydana gelen patlama kısa süreli korkuya neden oldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Şanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan elektrik trafosunun bulunduğu tek katlı yapıda aniden patlama oldu. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından bölgeye gidenler, trafonun bulunduğu yapının iki duvarının yıkıldığını gördü.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis ve TEDAŞ görevlileri olay yerine gelerek inceleme yaptı. Elektriklerin kesildiği mahallede korkuya yol açan patlamanın ardından ekipler, yeniden enerji verilmesi için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI