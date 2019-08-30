Kilis'te trafik kazası: 5 yaralı

KİLİS'te, kavşakta taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza öğleden sonra Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.B.'nin kullandığı 79 T 0156 plakalı taksi ile M.Ç.'nin kullandığı 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile araçlarda bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.