Kilis'te, sobadan zehirlenen çift öldü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS'te, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 75 yaşındaki İsmail ile 72 yaşındaki eşi Ayşe Sayar hayatını kaybetti.

İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan İsmail ve Ayşe Sayar çifti, dün akşam saatlerinde sobalarını yaktıktan sonra uykuya daldı. Akşam eve ekmek getiren fırıncı çırağı, içeride Sayar çiftini baygın halde bulunca, durumu komşuları ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğünü saptadı. Sayar çiftinin cenazeleri, güvenlik güçlerince yapılan inceleme sonrası otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 çocuk sahibi Sayar çiftinin ölüm haberini alan yakınları ise geldikleri evde ağıt yaktı.

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