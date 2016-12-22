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Kilis'te, otomobil hırsızları yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS ve Gaziantep'te 2 otomobil çalan 5 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde, L.K. adlı kişiye ait plakası açıklanmayan otomobil park halindeyken çalındı. Sahibinin...

Kilis'te, otomobil hırsızları yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KİLİS ve Gaziantep'te 2 otomobil çalan 5 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde, L.K. adlı kişiye ait plakası açıklanmayan otomobil park halindeyken çalındı. Sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan polis, otomobili kent merkezinde durdurdu ve içinde bulunan S.K. ile M.K.'yi gözaltına aldı. Gaziantep ve Kahramanmaraşlı olan şüpheliler, sorgulamasında kente 3 arkadaşlarıyla geldiklerini ifade etti. Polis bunun üzerine diğer 3 şüphelinin kullandığı otomobili de Gaziantep'e gitmeye çalışırken yakaladı. Yapılan incelemede Gaziantep'ten çalındığı saptanan otomobilde bulunan Ö.K., M.D. ve F.K. de gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada birçok suçtan sabıkalı olduğu saptanan 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

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