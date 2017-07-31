Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - KİLİS'te, polis tarafından durdurularak aranan iki araçta, gümrük kaçağı 115 cep telefonu ve 2 bin 150 paket sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis- Elbeyli karayolunda yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri sürücüleri ve plakaları açıklanmayan iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 115 cep telefonu ve 2 bin 150 paket sigara ele geçirildi. Kaçak telefon ve sigaralara el koyan polisler, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı.