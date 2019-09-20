Son Dakika
Kilis'te kaçak TIR lastiği ve mazot ele geçirildi
KİLİS'te jandarmanın durdurduğu kamyonda yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu ve piyasa değeri 300 bin TL olduğu değerlendirilen, 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ile gıda malzemeleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl...
GÜVENLİK 20.09.2019, 16:27
KİLİS'te jandarmanın durdurduğu kamyonda yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu ve piyasa değeri 300 bin TL olduğu değerlendirilen, 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ile gıda malzemeleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kilis- Hatay karayolunda şüphe üzerine A.Ö.'nün kullandığı kamyonu durdurdu. Ekipler kamyonda yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kaçak 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Malzemelere el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kilis- Hatay karayolunda şüphe üzerine A.Ö.'nün kullandığı kamyonu durdurdu. Ekipler kamyonda yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kaçak 48 TIR lastiği, 350 litre motorin ve muhtelif gıda malzemeleri ele geçirildi.
Malzemelere el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0